SolarWinds-investeerders hebben bestuursleden van het softwarebedrijf aangeklaagd, meldt Reuters. Volgens hen wist het bestuur van cyberbeveiligingsrisico's die vorig jaar leidden tot een grote hack, die veel Amerikaanse overheidsinstanties en bedrijven trof.

De investeerders hebben SolarWinds onder leiding van een pensioenfonds in het Amerikaanse Delaware aangeklaagd. Ze beweren dat het bestuur het heeft nagelaten om procedures in te voeren om cyberbeveiligingsrisico's in kaart te brengen. Ze eisen schadevergoedingen en willen dat het softwarebedrijf zijn beleid rondom cyberbeveiliging herziet. De hoogte van de geëiste vergoedingen is niet bekend. SolarWinds wilde tegenover Reuters niet op de aanklacht reageren.

Via zwaktes in de software van SolarWinds konden hackers toegang krijgen tot systemen van allerlei instanties en bedrijven. In totaal zijn naar verluidt duizenden bedrijven en instanties getroffen.

Vooral Russische hackers zouden achter de aanvallen via SolarWinds zitten, blijkt uit onderzoeken van Amerikaanse autoriteiten en Microsoft. Een onderzoek van Microsoft wees recent uit dat hackers achter de SolarWinds-aanvallen nog steeds actief zijn. In de afgelopen maanden zijn er volgens de softwaregigant 140 technologiebedrijven aangevallen, voornamelijk bedrijven die clouddiensten leveren. In veertien gevallen slaagden de hackers erin om binnen te dringen in bedrijfssystemen.