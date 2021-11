Het metaverse wordt door verschillende bedrijven gezien als een volgende stap in de evolutie van het huidige internet. Meta (voorheen bekend als Facebook) presenteerde recent zijn plannen voor een eigen versie. Maar er zijn meer bedrijven met ideeën over de invulling van een metaverse.

Meta kondigde zijn naamsverandering vorige maand aan. Het bedrijf wil gezien worden als een metaverse-bedrijf in plaats van een sociaalmediumbedrijf. Meta ziet het metaverse als een gedeelde online wereld, waar sociale media, spellen, werk en webwinkels samenkomen. Gebruikers moeten er in principe alles kunnen doen wat ze willen, zolang het binnen de regels van Meta blijft.

Meta-baas Mark Zuckerberg liet enkele voorbeelden van de mogelijkheden zien. Zo kunnen gebruikers hun woning namaken in virtual reality en hun uitzicht aanpassen, of juist een geheel verzonnen virtuele woonruimte bouwen. Ook kunnen mensen zelf bepalen hoe ze er in het metaverse uitzien: als zichzelf of bijvoorbeeld als robot of alien.

In de metaverse van Facebook kun je met vrienden of collega's afspreken om te praten of te vergaderen, terwijl het lijkt alsof je bij elkaar in een ruimte bent. Ook kun je concerten bezoeken en spelletjes spelen. Het metaverse moet ook in de echte wereld voor aanvullingen gaan zorgen. Met een augmentedrealitybril op krijg je bijvoorbeeld meer informatie bij kunstwerken in musea of komen muurschilderingen tot leven.

Mark Zuckerberg en zijn virtuele evenbeeld. Mark Zuckerberg en zijn virtuele evenbeeld. Foto: Reuters

Roblox

Op het online gameplatform Roblox maken mensen online werelden en eigen games. Vervolgens zijn die werelden samen met anderen te bezoeken. Het metaverse van Roblox wordt door het bedrijf omschreven als "een plek waar mensen in miljoenen 3D-ervaringen samenkomen om te leren, werken, spelen maken en ontspannen".

In de toekomst moeten mensen ook kunnen winkelen in Roblox. Directeur David Baszucki heeft daarnaast plannen om bedrijven toe te laten op het platform, zodat zij daar kunnen zakendoen met gebruikers. Met Robux heeft het platform al een eigen valuta.

Microsoft

Microsoft-directeur Satya Nadella zei dit jaar tegen investeerders dat zijn bedrijf bezig is een "zakelijke metaverse" op te zetten. Het bedrijf kondigde afgelopen week aan Mesh toe te voegen aan Microsoft Teams. Mesh is een platform waar mensen in virtuele omgevingen kunnen samenwerken.

Met Microsofts metaverse kunnen gebruikers uiteindelijk samen in virtuele ruimtes vergaderen. Mensen kunnen ervoor kiezen hun webcam uit te laten en bij een vergadering aan te schuiven als geanimeerde versie van zichzelf, die gezichtsuitdrukkingen simuleert en de mond laat bewegen tijdens het praten.

Later kunnen ook zakelijke programma's binnen het metaverse van Microsoft worden gebruikt, zoals PowerPoint of Word.

Mensen kunnen in Teams vergaderen als virtuele kopie van zichzelf. Mensen kunnen in Teams vergaderen als virtuele kopie van zichzelf. Foto: Microsoft

Epic Games

Fortnite, het populaire spel van Epic Games, heeft al veel weg van een metaverse. Niet alleen is er een plek waar vrienden samen kunnen komen om met elkaar te praten en te spelen, ook is er een eigen betaalmiddel en wordt de wereld van Fortnite met andere werelden gedeeld, bijvoorbeeld die van Marvels Avengers en Star Wars.

Daarnaast zijn er in Fortnite soms ook andere dingen te doen dan gamen. Artiesten zoals Ariane Grande en Travis Scott traden bijvoorbeeld al eens op, terwijl miljoenen mensen toekeken met hun zelf vormgegeven personages.

Meer dan één metaverse?

Ook andere bedrijven werken aan hun eigen metaverse, al zijn de plannen bij de meeste nog wat vaag. Zo zou Amazon mogelijk werken aan een metaverse en is bekend dat de Chinese techgigant Tencent zijn eigen metaverse wil opzetten. Maar wat de plannen precies zijn, is niet bekend.

Het zal sowieso afwachten zijn hoe de toekomst van de metaverse eruit gaat zien. De ontwikkeling van de metaverse van Meta kan vijftien jaar duren, zei een topman van het bedrijf deze week.

Daarnaast is het de vraag of er allemaal verschillende versies komen of dat er uiteindelijk één metaverse komt waar alles samenkomt. Voor dat laatste pleit Epic-oprichter Tim Sweeney. In een interview met VentureBeat zei hij begin dit jaar dat het belangrijk is dat het metaverse openblijft, zodat iedereen controle heeft en niemand wordt buitengesloten. "Alleen zo krijg je een duurzame, vrije en eerlijke economie."