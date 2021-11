Het ministerie van Volksgezondheid gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag ongeveer zestig QR-codes voor het coronatoegangsbewijs blokkeren. De codes circuleerden op het internet en konden gebruikt worden voor toegang tot locaties waar de coronapas verplicht is.

Tot nu toe kon het ministerie frauduleuze internationale QR-codes alleen blokkeren als er duidelijk sprake was van een valse naam. Zo werden codes die gekoppeld waren aan Adolf Hitler en Spongebob Squarepants al ingetrokken.

De NOS meldde vrijdag dat er nog tientallen andere frauduleuze QR-codes circuleren. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zei daarop tegen NU.nl dat het nog een week zou kunnen duren voordat die aangepakt konden worden.

Maar de regels zijn toch vrijdag al aangepast, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij waarschuwt ook dat het strafbaar en onverantwoord is om met een valse QR-code ergens naar binnen te gaan.

Daardoor kan het ministerie vanaf zaterdag direct optreden tegen internationale QR-codes op naam van echte personen die online worden aangeboden. Nederlandse QR-codes konden bij vermoedens van fraude al ingetrokken worden.

Controle vindt niet altijd (goed) plaats

Als een QR-code wordt gescand, zijn ook de eerste letters van de voor- en achternaam, de geboortedag en geboortemaand zichtbaar. Identiteitscontrole moet voorkomen dat de fraudeurs met een valse QR-code binnenkomen, maar die controle vindt niet altijd of niet altijd goed plaats.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft tot nu toe twee keer aangifte gedaan tegen sites waar valse QR-codes werden aangeboden.