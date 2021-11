Het ministerie van Volksgezondheid heeft vrijdag aangifte gedaan tegen een persoon die betrokken is bij een site waar valse QR-codes voor CoronaCheck werden aangeboden. Met die valse codes kunnen mensen in theorie binnenkomen op locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Het is de tweede website waarvoor het ministerie naar de politie stapt. In oktober deed het ministerie al aangifte tegen een andere site waar frauduleuze QR-codes werden aangeboden.

Destijds werd geen aangifte gedaan tegen een persoon, omdat toen niet direct duidelijk was wie erachter zat, aldus een woordvoerder van het ministerie. Met de aangifte hoopt het ministerie dat de politie zich inspant om het brein achter de website te vinden.

Deze site waar vrijdag aangifte tegen is gedaan, lijkt erg op de site van de eerste aangifte. Op de pagina staan linkjes naar verschillende QR-codes met een specifieke combinatie van initialen en een geboortedag en -maand, aldus de woordvoerder.

Met de valse QR-codes lijkt het bovendien net alsof je in de CoronaCheck-omgeving bent. Dat maakt het moeilijker voor controleurs om de valse QR-code van een echte te onderscheiden. De QR-codes moeten gescand worden op locaties waar de coronapas verplicht is, zoals in de horeca.

Identiteitscontrole moet fraude met QR-code voorkomen

Locaties moeten hun bezoekers controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. Om fraude te voorkomen, moeten zij bij het scannen ook een identiteitsbewijs bekijken. Als de eerste letter van de voor- en achternaam en de geboortedag en -maand kloppen, mag diegene naar binnen.

In de praktijk gaat die controle niet altijd zoals het moet. Ondernemers controleren niet altijd en als zij dat wel doen, vragen zij soms bijvoorbeeld alleen om de geboortemaand. Mensen met een valse QR-code kunnen dan alsnog binnenkomen als zij die gegevens uit hun hoofd leren.

Met de CoronaCheck-app kunnen mensen hun legitieme QR-code downloaden als zij gevaccineerd zijn of corona hebben gehad en daarvan zijn hersteld. Mensen voor wie dat niet geldt, kunnen een gratis coronatest afnemen. Als die negatief is, krijgen zij in CoronaCheck een code die 24 uur geldig is.