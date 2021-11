Een 22-jarige verdachte die slachtoffers via sextortion voor tienduizenden euro's heeft afgeperst, blijft nog tot januari in voorlopige hechtenis. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank beslist op een pro-formazitting.

Sextortion is een vorm van cybercriminaliteit waarbij een afperser dreigt om seksueel getinte foto's of video's van slachtoffers openbaar te maken, tenzij er geld wordt overgemaakt of goederen worden afgestaan.

De verdachte in deze zaak is in juni van dit jaar op verzoek van het OM in Italië aangehouden en in augustus aan Nederland overgeleverd. Hij zit sindsdien vast. De man zou van verschillende slachtoffers meer dan 60.000 euro afhandig hebben gemaakt.

De impact van sextortion is voor slachtoffers vaak gigantisch. Uit schaamte hebben meerdere slachtoffers zichzelf al van het leven beroofd. Vanwege die schaamte of uit angst doen maar weinig mensen aangifte. De politie roept slachtoffers van sextortion ertoe op wel aangifte te doen, omdat dat kan helpen bij het ontdekken van nieuwe criminele werkwijzen. Ook kan het helpen om deze vorm van criminaliteit te bestrijden.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).