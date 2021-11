De Amerikaanse overheid stelt een beloning van maximaal 10 miljoen dollar (bijna 8,7 miljoen euro) in het vooruitzicht voor de gouden tip die leidt tot de opsporing of aanhouding van leden van de georganiseerde hackergroep DarkSide.

Daarnaast wordt een beloning van maximaal 5 miljoen dollar uitgekeerd aan degene die informatie deelt die leidt tot de arrestatie of veroordeling van elk land of individu dat heeft meegewerkt aan het verspreiden van ransomware door de DarkSide-groep.

De DarkSide-groep wordt verantwoordelijk gehouden voor het verspreiden van ransomware bij de Colonial Pipeline in mei van dit jaar. Hierdoor besloot het bedrijf om tijdelijk de oliekraan van de bijna 9.000 kilometer lange olieleiding dicht te draaien. Dat had grote gevolgen voor de beschikbaarheid van benzine doordat Colonial Pipeline 45 procent van alle olie aan de oostkust van de VS distribueert.

De beloning voor de gouden tip toont volgens de Amerikaanse overheid aan hoe graag ze ransomwareslachtoffers wereldwijd wil beschermen tegen uitbuiting door cybercriminelen.

De beloning wordt uitgeloofd in het kader van het Transnational Organized Crime Rewards Program (TOCRP) van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 1986 zijn dankzij dit programma en het Narcotics Rewards Program (NRP) meer dan 75 transnationale criminelen en belangrijke drugshandelaren voor het gerecht gebracht. Het ministerie heeft tot nu toe meer dan 135 miljoen dollar aan beloningen uitbetaald.