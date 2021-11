Het ministerie van Volksgezondheid hoopt frauduleuze internationale QR-codes over een week direct te kunnen blokkeren. Op dit moment kan dat alleen als er overduidelijk sprake is van een valse naam, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de NOS.

Zo waren er codes op naam van Adolf Hitler en Spongebob Squarepants in omloop die wel eenvoudig geblokkeerd konden worden. Maar het ministerie mag nog niet optreden tegen codes die op naam van een echte persoon staan.

De NOS meldt vrijdag dat op internet tientallen valse QR-codes circuleren. Vaak gaat het om buitenlandse QR-codes die bij het scannen een vinkje voor toegang opleveren.

Om die QR-codes te blokkeren, moeten de regels aangepast worden. Het ministerie kan codes bij signalen van fraude, zoals online handel, op een zwarte lijst zetten.

Als het volgende week inderdaad juridisch in orde is, is het volgens de woordvoerder zo gepiept. De zwarte lijst bevat nu 23 frauduleuze QR-codes, waarvan 10 buitenlandse.

Het coronatoegangsbewijs staat op naam en wordt verstrekt aan gevaccineerde, negatief geteste of van COVID-19 herstelde personen. Op plaatsen waar de coronapas verplicht is, moet iemand aan de deur de QR-code én een identiteitsbewijs van de bezoeker controleren. Alleen als de code geldig is en de identiteit van de bezoeker overeenkomt met de naam op de coronapas, mag diegene naar binnen.

In de praktijk worden bezoekers op veel locaties niet of niet op de juiste manier gecontroleerd. Zij worden dan bijvoorbeeld alleen om een naam, geboortedag of -maand gevraagd.