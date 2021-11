Microsoft waarschuwt Windows 11-gebruikers dat bepaalde functies in het besturingssysteem niet meer laden. Zo zijn onder meer het schermtoetsenbord en het emojitoetsenbord niet beschikbaar. Dat komt door een certificaat dat op 31 oktober is verlopen.

Er is een patch uitgebracht waarmee sommige van de problemen opgelost kunnen worden. Maar omdat die nog in bèta is, moet die handmatig worden gedownload. Na het installeren van de patch is het weer mogelijk om gebruik te maken van het schermtoetsenbord, spraakinvoer en het emojitoetsenbord.

Het Knipprogramma van Windows 11, waarmee gebruikers screenshots kunnen maken en bewerken, kampt ook na de patch nog met problemen. Microsoft adviseert een omweg te gebruiken. "Gebruik de Print Screen-toets op je toetsenbord en plak de schermafbeelding in je document. Je kan de screenshot ook in Paint plakken om het gewenste deel te selecteren en te kopiëren."

Het is niet bekend hoeveel mensen door de Windows 11-problemen zijn getroffen. Microsoft zegt te werken aan een oplossing voor de resterende problemen.