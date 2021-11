De inmiddels ter ziele gegane fotoapp Phhhoto heeft Facebook aangeklaagd. Het bedrijf beschuldigt Facebook ervan een overname te hebben vertraagd, terwijl het wel functies van de app overnam. Dat meldt The New York Times.

Volgens de oprichters van Phhhoto gebruikten Facebook-baas Mark Zuckerberg en andere topmensen van Facebook hun app. Daarna zou Facebook Phhhoto hebben benaderd over een samenwerking, maar een overeenkomst werd ondanks de gesprekken nooit bereikt. Ondertussen bracht Facebook wel een product uit waarin functies van Phhhoto zaten, schrijven de oprichters in de aanklacht.

Phhhoto werd in 2012 opgericht, maar sloot vijf jaar later zijn deuren. Het bedrijf zei destijds dat de serverkosten te hoog werden en dat Instagram zijn Boomerang-functie had gekopieerd. Met die functie kunnen gebruikers minivideo's maken die constant worden herhaald.

Uit de aanklacht blijkt dat Instagram ook veranderingen doorvoerde die er voor zorgden dat content van Phhhoto een stuk minder aan gebruikers werd getoond.

De Phhhoto-oprichters willen nu een schadevergoeding van Facebook, al is niet duidelijk hoe hoog die moet zijn. Ook willen ze machtsmisbruik van Facebook aantonen, door te laten zien dat het bedrijf kleinere bedrijven zomaar onder de voet kan lopen. Facebook noemt de aanklacht ongegrond en zegt zich er "krachtig" tegen te zullen verweren.