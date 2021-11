Ruimtevaartbedrijf Blue Origin van multimiljardair Jeff Bezos heeft de rechtszaak over NASA's maanlandercontract met SpaceX verloren, zo meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC donderdag.

NASA heeft in april besloten om voor het bouwen van de maanlander alleen SpaceX een contract aan te bieden. Blue Origin was het niet eens met die beslissing en stapte naar de federale rechter. Die heeft het ruimtevaartbedrijf van Bezos dus geen gelijk gegeven.

Bezos wilde het contract samen met luchtvaart- en defensieconcerns Lockheed Martin, Northrop Grumman en Draper binnenhalen. Hij hoopte via de Amerikaanse overheidswaakhond GAO de druk op NASA op te voeren, zodat die het eerdere besluit om voor SpaceX te kiezen in zou trekken. De overheidsinstantie heeft de klacht in juli echter verworpen.

Volgens de GAO is NASA vrij in de keuze, omdat het ruimtevaartagentschap minder budget voor de missie heeft dan het eerder dacht. Daarom is NASA een exclusief contract voor 2,9 miljard dollar (omgerekend 2,4 miljard euro) aangegaan met SpaceX van zakenman Elon Musk.

Blue Origin, NASA en SpaceX hebben nog niet gereageerd op de uitspraak.