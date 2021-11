Google belooft betalingssystemen van derden in de Zuid-Koreaanse versie van zijn appwinkel te zullen toestaan. Het is de eerste keer is dat het techbedrijf zijn betalingsbeleid voor een specifiek land aanpast.

Google moet de betalingssystemen toestaan om te voldoen aan een Zuid-Koreaanse wet, die in september is ingegaan. Daarin staat dat appontwikkelaars hun eigen betaalsysteem mogen gebruiken in digitale appwinkels en dat de eigenaren van die winkels dat moeten toestaan.

"We respecteren het besluit van de Zuid-Koreaanse overheid en hebben een aantal wijzigen doorgevoerd, waaronder de mogelijkheid voor ontwikkelaars om hun eigen betaalsysteem te gebruiken", zegt Google in een verklaring.

Het techbedrijf voegt eraan toe dat betalingssystemen van derden mogelijk niet dezelfde bescherming of betaalopties en -functies bieden als het systeem van Google Play.

Volgens de Zuid-Koreaanse mediawaakhond KCC voldoet Apple nog niet aan de nieuwe regels. Het agentschap gaat Apple vragen beleid op te stellen dat meer keuzevrijheid voor betaalsystemen biedt. Als Apple zich niet aan de wet houdt, overweegt de KCC een onderzoek en kan het bedrijf een boete krijgen.

Apple en Google beheren met hun besturingssystemen samen het overgrote deel van de smartphones. De bedrijven brengen appontwikkelaars doorgaans 30 procent commissie over verkopen in hun appstores in rekening en verbieden alternatieve betaalmethoden. De techreuzen waren tegen de invoering van de nieuwe wet in Zuid-Korea.