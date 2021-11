Wat is de beste grote draadloze speaker met accu? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

De meest geschikte draadloze speaker voor jou is afhankelijk van hoe en waar je hem gebruikt. Het formaat van de speaker bepaalt meestal hoe hard hij kan en of je hem gemakkelijk kunt meenemen.

Een draadloze speaker voor thuisgebruik verbind je meestal via wifi. Ook heb je thuis lang niet altijd een speaker met accu nodig, omdat je stopcontacten in de buurt hebt. Voor gebruik onderweg verbind je een speaker meestal via bluetooth en dan is een goede accu natuurlijk juist wél belangrijk.

De Consumentenbond test verschillende formaten en soorten draadloze speakers op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak, accu en energieverbruik. Er zijn in totaal 82 draadloze speakers getest die nu in de winkels verkrijgbaar zijn.

Van de veertien geteste speakers binnen de categorie groot formaat én met accu komt een speaker van JBL als Beste uit de Test. Eentje van LG is de Beste Koop.

Beste uit de Test: JBL Charge 5

Deze speaker van JBL blinkt vooral uit op het gebied van geluidskwaliteit. Hij klinkt een stuk beter dan de meeste andere speakers van dit formaat. Zowel de hoge als lage tonen klinken goed en je kunt hem flink hard zetten zonder dat het geluid vervormt.

De verbindingsmogelijkheden zijn beperkt. Hij heeft alleen bluetooth en geen wifi of lijningang. Hierdoor is hij geschikt voor onderweg, maar mogelijk wat minder voor thuisgebruik. Er is een app waarmee je de afspeelfuncties kunt regelen.

Een nadeel van dit model is dat de accu niet heel lang meegaat. Op een volle accu kun je krap twaalf uur van muziek genieten. En je kunt, als je je smartphone hebt gekoppeld, niet handsfree bellen via de speaker.

Beste Koop: LG XBOOM Go PL7

Deze speaker van LG heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Opvallend is dat hij vooral bij hoog volume goed klinkt. Maar je levert op geluidskwaliteit wel wat in ten opzichte van de JBL.

De LG heeft wel een aantal opties die de JBL niet heeft. Zo kun je deze speaker niet alleen via bluetooth maar ook via een lijningang verbinden. En je kunt gekoppeld met je smartphone handsfree bellen via de speaker. Ook de accu is een groot verschil. Die gaat bij de LG veel langer mee. Op een volle accu van de LG kun je maar liefst 26,5 uur muziek luisteren.

Verder heeft hij net als de JBL een app waarmee je de afspeelfuncties kunt regelen en heeft hij geen wifi.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.