De Fraudehelpdesk heeft vijfduizend meldingen ontvangen van mensen die zogenaamd zijn benaderd door de Dutch Supreme Court (Hoge Raad der Nederlanden). Het gaat hierbij echter om oplichters die uit zijn op de persoons- en bankgegevens van kwetsbare mensen, waarschuwt de Fraudehelpdesk donderdag.

De telefoontjes worden gepleegd met Nederlandse nummers. Wie opneemt, krijgt een bandje in het Engels te horen. Verschillende ingesproken teksten worden afgespeeld. De luisteraar kan te horen krijgen dat zijn burgerservicenummer (BSN) wordt misbruikt, dat er een arrestatiebevel tegen hem loopt of dat hij wordt beschuldigd van criminele activiteiten.

Hierna wordt de ontvanger verzocht het cijfer 1 in te toetsen. Wie dat doet, wordt vervolgens doorverbonden met een oplichter die zich voordoet als agent. Die vraagt mensen hun identiteit te verifiëren met hun persoonlijke gegevens.

Vervolgens kan de oplichter beweren dat er een probleem met de bankrekening van de ontvanger van het telefoontje is. Die zou zijn geld moeten 'veiligstellen' door het over te maken naar een bepaald rekeningnummer.

In enkele gevallen 'helpen' de oplichters daarbij door zichzelf toegang tot de computer van de gedupeerde te verschaffen. Dat doen zij door de slachtoffers bepaalde software op de computer of telefoon te laten downloaden. Zo kunnen ze toegang krijgen tot de bankrekening van de gedupeerden.

Het merendeel van de meldingen werd in oktober gedaan. De meeste slachtoffers die door de babbeltruc financiële schade hebben geleden, zijn Engelstalig.

De Fraudehelpdesk raadt aan een gesprek meteen te beëindigen als je een Engelstalig bandje hoort en onbekende nummers niet terug te bellen. Ook adviseert de organisatie nooit geld over te maken op basis van een enkel bericht of telefoontje. "Bel bij twijfel uw bank via het telefoonnummer dat op haar officiële website staat."