De gratis update van Animal Crossing: New Horizons voor de Switch is nu beschikbaar. Nintendo zou de uitbreiding aanvankelijk vrijdag uitbrengen, maar de update kan al sinds woensdagnacht worden gedownload. De tweede uitbreiding, die wel geld gaat kosten, is nog niet beschikbaar.

Met de uitbreidingen kunnen spelers nieuwe dingen doen op hun eiland. Met de gratis uitbreiding kunnen spelers onder meer op de tweede verdieping van een museum een café openen, waar ze met vrienden kunnen afspreken. Ook kunnen spelers groenten verbouwen, die ze vervolgens kunnen bereiden.

Daarnaast is er een nieuw personage dat spelers met een boot naar nieuwe eilanden kan brengen. Deze plekken hebben verschillende seizoenen en er kunnen nieuwe bloemen worden gevonden. Ook worden meubels toegevoegd aan het spel en komt er een mogelijkheid om extra muren te bouwen in de huisjes.

Happy Home Paradise, de uitbreiding waar je voor moet betalen, is nog niet beschikbaar. Spelers kunnen daarmee afreizen naar een resort van verschillende eilanden, waar ze huizen voor vakantiegangers kunnen ontwerpen en inrichten. Happy Home Paradise kost 25 euro en is naar verwachting vanaf vrijdag beschikbaar.