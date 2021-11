ING heeft een storing waardoor klanten urenlang niet konden inloggen bij de ING-app en op de website donderdagochtend verholpen. Rond 10.30 uur was het probleem opgelost en konden klanten weer internetbankieren.

De storing ontstond donderdag rond 5.30 uur. Na vijf uur was het probleem opgelost.

Volgens een woordvoerder van ING was er een interne storing in een van de databases van de bank. Daardoor konden mensen niet inloggen en dus ook niet hun saldo bekijken of geld overmaken.

"Onze klanten kunnen weer gebruikmaken van de app en Mijn ING. Uiteraard bieden we onze excuses aan voor het ongemak."

Bij de storingensite Allestoringen.nl kwamen donderdagochtend tienduizenden meldingen binnen van mensen die last hadden van de problemen.