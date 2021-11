Nintendo heeft zijn verkoopdoelstelling voor de Switch moeten aanpassen. Het Japanse bedrijf kampt met een tekort aan onder meer chips en kan daardoor minder exemplaren van de spelcomputer produceren dan gepland.

Nintendo verwacht in dit boekjaar in totaal 24 miljoen exemplaren van de Switch te verkopen. Bij een eerdere prognose ging het bedrijf nog uit van 25,5 miljoen exemplaren.

De lagere productie lijkt de verwachte winst niet te raken. De onderneming verhoogde zelfs de doelstelling voor de operationele winst naar 500 miljard yen (3,8 miljard euro). Nintendo lijkt vertrouwen te hebben in de lucratieve verkoop van software en netwerkdiensten.

In de periode juli tot en met september verkocht Nintendo ruim 3,8 miljoen Switch-consoles. Dat waren er een kwartaal eerder nog bijna 4,5 miljoen. Nintendo heeft vooral moeite om de productie van zijn oledvariant van de Switch op te voeren. De verkoop van de originele Switch en de betaalbaardere Switch Lite is afgenomen. Nintendo vertrouwt erop dat de duurdere nieuwe variant de verkoop van de spelcomputer in 2022 op peil houdt.

De Switch was volgens marktonderzoeker NDP in september voor het eerst in 33 maanden niet meer de bestverkopende console. Die eer moest Nintendo laten aan de PlayStation 5 van Sony.

Sinds de Switch in maart van 2017 is uitgebracht, heeft Nintendo er bijna 92,9 miljoen van verkocht. De bestverkopende game is nog altijd Mario Kart 8 Deluxe (38,7 miljoen stuks), gevolgd door Animal Crossing: New Horizon (38,5 miljoen) en Super Smash Bros. Ultimate (25,7 miljoen).