In navolging van SpaceX en Amazon heeft ook Boeing goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FCC gekregen om een netwerk van internetsatellieten in een baan rond de aarde te brengen. De satellieten moeten breedbandinternet aanbieden in afgelegen gebieden.

Boeing is van plan om 132 satellieten in een lage baan om de aarde te brengen, op 1.056 kilometer hoogte. Daarnaast worden er nog vijftien gelanceerd die verder weg gaan, op een hoogte van tussen de 27.355 en 44.221 kilometer.

Het bedrijf is van plan om eerst internet aan te bieden in de Verenigde Staten, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Uiteindelijk moet het internet over de hele wereld beschikbaar zijn.

Boeing vroeg al in 2017 om goedkeuring bij de FCC, maar kreeg dat destijds niet. Ook zat SpaceX in de weg: het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk vroeg de FCC om de plannen van Boeing te begrenzen of helemaal af te kappen, vanwege mogelijk "schadelijke storingen". Nu Boeing goedkeuring heeft, is nog niet bekend wanneer de eerste satellieten de lucht ingaan.

Andere bedrijven hebben ook grote plannen met internetsatellieten. SpaceX is het verst en heeft inmiddels zeventienhonderd satellieten in de lucht, waardoor de eerste gebruikers op aarde kunnen internetten. Ook Amazon heeft plannen voor ruimte-internet met zijn 'Project Kuiper'. De eerste satelliet van dat bedrijf wordt volgend jaar gelanceerd.