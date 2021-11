De zomervakantie is alweer even geleden, maar misschien staat je telefoon maanden later nog vol met zonnige foto's die je niet hebt opgeruimd. Met deze tips maak je een back-up van je belangrijkste foto's.

De tijd van rolletjes ontwikkelen en al je foto's in een boek plakken, ligt al even achter ons. Toch blijft het prachtig om erdoor te bladeren en mooie herinneringen op te halen.

Je kunt er natuurlijk een fysiek boek van maken. Maar als je daar niet direct tijd voor hebt, kun je de foto's maar beter veilig opslaan.

Als je foto's alleen op je telefoon bewaart, loop je namelijk een groot risico. Stel dat je telefoon kapotvalt of zelfs wordt gestolen. Dan ben je in één klap al die dierbare foto's kwijt.

Android

Android-gebruikers kunnen het makkelijkst Google Foto's gebruiken om hun foto's veilig op te slaan. Open de app, log in op je Google-account, tik op je profielfoto rechtsboven en kies bij 'Instellingen voor foto's' voor 'Back-up en synchronisatie'. Je kunt instellen dat alle foto's automatisch naar de cloud gaan, maar ook losse afbeeldingen selecteren om te uploaden.

Dat laatste is een goed idee, want de ruimte is niet onbeperkt. Elke Google-gebruiker krijgt 15 GB gratis opslag. Dat is aardig wat, maar die opslagcapaciteit is niet alleen voor foto's, maar ook voor je bestanden in Gmail of Drive. Een upgrade naar 100 GB kost 1,99 euro per maand.

IOS

De app van Google Foto werkt ook op iPhones, maar klanten in het ecosysteem van Apple gebruiken misschien liever de iCloud. Daar kun je automatisch al je foto's en video's bewaren. Handig als je er ook bijvoorbeeld vanaf je iMac bij wil kunnen.

Ga op je iPhone naar de instellingen en tik op je naam. Onder 'iCloud' vind je vervolgens 'Foto's', daar kun je iCloud activeren. Ook hier kan de opslag al snel vol raken. Je krijgt 5 GB gratis en voor 0,99 euro breid je dat uit naar 50 GB.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog een hoop andere diensten die je gratis wat online opslagruimte bieden, in de hoop dat je daarna betaalt voor meer. Mocht je andere opties nodig hebben, kun je kijken naar apps als Dropbox, Microsoft OneDrive of Stack (geen gratis versie).

Misschien wil je je foto's liever niet online opslaan. Er bestaat natuurlijk altijd de kans dat een hacker ermee aan de haal gaat, zeker als je zwakke wachtwoorden of geen tweestapsverificatie gebruikt. En als je grote bestanden als video's wil opslaan, loopt die online opslagruimte snel vol.

Een fysieke harde schijf is dan een betere oplossing. Voor rond de 50 euro heb je al een harde schijf van 1 TB. Op een site als Tweakers kun je een recensieoverzicht vinden.