In de Netflix-app zijn nu ook games te spelen en de ANWB helpt je om een beschikbare laadpaal te vinden. Dit zijn de apps van de week.

Netflix

In de Netflix-app duiken naast series en film nu ook smartphonespelletjes op. Deze games kun je alleen spelen met een Netflix-abonnement.

Het aanbod is nog niet enorm. Er zijn op dit moment in totaal vijf spelletjes te spelen. Daarvan zijn er twee gebaseerd op de populaire Netflix-serie Stranger Things. Deze games - Stranger Things: 1984 en Stranger Things 3: The Game - zijn eerder al in de Play Store en App Store verschenen, maar nu exclusief voor Netflix-leden te spelen. Daarnaast kun je aan de slag met de games Shooting Hoops, Card Blast en Teeter Up.

In tegenstelling tot de series en films van Netflix zijn de games niet te streamen; ze moeten eerst worden gedownload. Eenmaal geïnstalleerd krijg je geen in-appaankopen en geen advertenties. Dat is vergelijkbaar met games bij de abonnementsdiensten Apple Arcade en Google Play Pass.

De Netflix-games worden op dit moment alleen nog voor Android-gebruikers uitgerold, maar iOS volgt later.

Download Netflix voor Android of iOS (gratis).

ANWB Onderweg & Wegenwacht

De Onderweg & Wegenwacht-app van de ANWB heeft een aardige update gekregen. De opvallendste toevoeging is de mogelijkheid om beschikbare laadpalen in de omgeving te zien. Laadpalen waren al langer onderdeel van de app, maar met gekleurde bolletjes zie je nu ook of ze in gebruik zijn.

Plan je jouw parkeerplek al voordat je op pad gaat, dan geeft de app nu ook aan of je wellicht beter op loopafstand een stukje verder kunt parkeren om zo de kosten te besparen.

De Onderweg & Wegenwacht-app was daarnaast al handig als je een tankstation wilde vinden, omdat je op de kaart kunt zien hoe duur de benzine per station is. Het is nu ook mogelijk om te filteren op tankstationketen, bijvoorbeeld omdat je altijd bij dezelfde tankt zodat je punten kunt sparen.

Download ANWB Onderweg voor Android of iOS (gratis).

Instapark

Over parkeren gesproken: we doen dat steeds vaker via een app. Meestal koppel je dan je rekening aan de parkeerdienst, waarna je alleen maar je auto hoeft neer te zetten en een parkeersessie start en later weer stopt. Het geld wordt dan automatisch van je rekening afgeschreven.

Heb je geen zin om jezelf te registeren, dan biedt de app Instapark nu een alternatief. Met deze app betaal je via een Tikkie.

In tegenstelling tot bij de meeste andere parkeerapps betaal je met Instapark vooraf. Je geeft aan hoelang je denkt te blijven staan en betaalt. Ben je toch eerder klaar, dan krijg je het verschil gewoon terug.

Instapark steekt per transactie 15 cent aan administratiekosten in eigen zak.

Download Instapark voor Android of iOS (gratis).