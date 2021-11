Een storing bij ING zorgt er donderdagochtend voor dat klanten niet kunnen inloggen in de ING-app of bij Mijn ING. Dat bevestigt een woordvoerder van de bank in gesprek met NU.nl.

Wat er precies aan de hand is, is op dit moment onduidelijk. Dat wordt volgens de woordvoerder nu uitgezocht, zodat ING het zo snel mogelijk kan oplossen. Als gevolg van de storing kunnen mensen niet inloggen en bijvoorbeeld ook hun banksaldo niet bekijken.

Daarnaast is het niet mogelijk om betalingen te verrichten. Wel kunnen de klanten betalingen ontvangen.

Op storingensite Allestoringen.nl is te zien dat de storing vanmorgen rond 5.30 uur voor het eerst werd gemeld. Inmiddels hebben enkele tienduizenden mensen melding gemaakt van problemen met inloggen bij de app of op de website.