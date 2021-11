Elektronicawinkels in Nederland worstelen met de recente overvallen op winkels van VodafoneZiggo en KPN, waar dure telefoons werden gestolen. Verschillende winkels, zoals Belsimpel en Phone House, hebben hun voorraden uit filialen gehaald en bij andere bedrijven worden gesprekken over maatregelen gevoerd. Dat blijkt uit een rondvraag van NU.nl.

Winkels van VodafoneZiggo en KPN werden de afgelopen weken overvallen. Dat gebeurde onder meer bij een Vodafone-filiaal in Amsterdam en een KPN-winkel in Amstelveen. Bij laatstgenoemde overval werden medewerkers en klanten bedreigd met een vuurwapen en een mes door minderjarige jongens met bivakmutsen.

De telecomproviders haalden als reactie op de overvallen voorraden uit hun winkels en namen veiligheidsmaatregelen. KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile lieten weten zich grote zorgen te maken over de situatie en vertelden samen te werken met de politie en overheidsinstanties om overvallen in hun winkels te voorkomen.

Branchevereniging Techniek Nederland, waar onder andere Phone House, BCC en MediaMarkt in verenigd zijn, vertelt dat de achterban zich zorgen maakt over de overvallen. "Alle leden zijn bezig met de recente overvallen op winkels van telefoonverkopers", zegt een woordvoerder. "We vinden het schokkend dat dit gebeurt en er moet echt wat aan gedaan worden."

'Overval erg schokkend voor medewerkers'

Ook Phone House heeft de voorraden uit winkels in regio Amsterdam gehaald. "In andere gebieden kijken we naar specifieke situaties", zegt een woordvoerder van de keten, die in Nederland ruim tachtig winkels heeft. De verandering heeft volgens hem grote gevolgen. "De winkels zijn leeg en kunnen niet meer doen waar ze bedoeld voor zijn. Mensen willen telefoons bekijken én kunnen kopen."

Phone House werd net als de telecomproviders recent slachtoffer van overvallen. Eerst op een filiaal in Amsterdam en later op een winkel in Uithoorn. "De overval in Uithoorn is op een brute manier gepleegd", zegt de woordvoerder. "Het is en was erg schokkend voor onze medewerkers. Vergelijkbare situaties willen we voorkomen, maar uiteindelijk is het leeghalen van de winkels niet de oplossing." Volgens de woordvoerder is de dreiging reëel. "Rond verschillende winkels hebben we mensen gezien die de filialen in de gaten houden. Overvallen liggen op de loer."

Belsimpel, dat verschillende winkels in de grote steden bezit, heeft ook zijn winkel in Amsterdam leeggehaald. Het bedrijf kijkt nog naar stappen die gezet kunnen worden in andere winkels. "De overvallen zijn verschrikkelijk voor collega's en klanten. De winkels zijn er niet voor niets en verliezen hierdoor hun nut."