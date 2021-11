Het Israëlische bedrijf NSO Group, maker van de omstreden Pegasus-spyware, is door de Verenigde Staten op de zwarte lijst geplaatst. Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn de werkzaamheden van het bedrijf in strijd met de belangen van de VS en brengt het bedrijf de nationale veiligheid in gevaar. Daarom mag de NSO Group zijn producten niet meer aan de VS leveren.

De software werd op telefoons geïnstalleerd en stelde bepaalde overheden in staat om journalisten, mensenrechtenactivisten en tegenstanders in het buitenland te volgen, zonder dat zij dat wisten. Daarmee probeerden die overheden hen tot zwijgen te brengen, aldus het ministerie.

Onderzoeksjournalisten van het Franse collectief Forbidden Stories brachten de zaak in juli van dit jaar aan het licht. Zij ontdekten onder meer dat de Pegasus-software werd gebruikt tegen prominenten als de Franse president Emmanuel Macron en de Marokkaanse koning Mohammed VI. Ook de verloofde van de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi werd in de gaten gehouden, evenals meer dan 180 journalisten van vooraanstaande nieuwsorganisaties wereldwijd. NSO heeft de bevindingen weersproken.

De VS zet nog drie bedrijven die zich schuldig maken aan kwaadaardige cyberactiviteiten op de lijst: het Israëlische Candiru, Positive Technologies uit Rusland en Computer Security Initiative Consultancy uit Singapore. De actie is onderdeel van de inspanningen van de regering van president Joe Biden om mensenrechten centraal te stellen in het buitenlands beleid.