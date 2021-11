De politie heeft twee vrouwen aangehouden die worden verdacht van het handelen in vaccinatiebewijzen. De vrouwen werken allebei als doktersassistent in een artsenpraktijk in Amsterdam.

Het gaat om twee vrouwen van 30 en 31 jaar uit Amsterdam die dinsdag en woensdag zijn aangehouden. De politie stuitte op deze specifieke handel in vaccinatiebewijzen tijdens een lopend onderzoek naar verdovende middelen.

De vrouwen hielpen tientallen mensen aan een vaccinatiebewijs zonder hen daadwerkelijk te hebben geprikt. Hiervoor kregen de vrouwen een bedrag van tussen de 500 en 1.000 euro per vaccinatiebewijs.

Mensen die hiervoor betaalden werden ten onrechte als gevaccineerd in het registratiesysteem gezet, waarna ze een QR-code en een ingevuld vaccinatiepaspoort met stempels van de dokterspraktijk ontvingen. De politie onderzoekt de mensen die een gefraudeerd vaccinatiebewijs kochten.