Het Nederlandse techbedrijf Somnox heeft een nieuwe versie van zijn slaaprobot uitgebracht. De Somnox 2 is een slimme knuffel die de ademhaling van de gebruiker tijdens het slapen in de gaten houdt. Het nieuwe model kost 549 euro.

De slaaprobot meet de ademhaling van de gebruiker met ingebouwde sensoren. Vervolgens maakt de robot bewegingen die de ademhaling van de gebruiker moeten vertragen, zodat die volgens de makers beter in slaap kan vallen, dieper kan slapen en kan doorslapen.

Qua uiterlijk lijkt de Somnox 2 op zijn voorganger, die in 2019 uitkwam. Het nieuwe model is wel kleiner, zachter en lichter dan de vorige uitgave. De robot kan verbinding maken met de vernieuwde, bijbehorende app via bluetooth of wifi. Via de verbinding kan de gebruiker audiobestanden op de Somnox 2 afspelen, zoals podcasts of rustgevende geluiden.

Daarnaast is het algoritme van de robot dat de ademhaling meet aangepast, zodat het beter werkt in "bijna alle slaapposities".