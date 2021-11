Er zijn inmiddels 540.000 papieren bewijzen aangevraagd via de CoronaCheck-helpdesk, zo schreef demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een Kamerbrief over de coronamaatregelen.

Een papieren bewijs is geschikt voor mensen die de CoronaCheck-app niet kunnen of willen gebruiken. Het document geldt als toegangsbewijs voor bijvoorbeeld een restaurant of bioscoop.

Een dag na de persconferentie van 14 september, waarin het verplichte coronabewijs voor onder andere horecagelegenheden werd aangekondigd, belden tijdens een piekmoment meer dan 30.000 mensen met de helpdesk. In de dagen erna kreeg de helpdesk gemiddeld ruim elfduizend telefoontjes per dag. Verreweg de meeste telefoontjes gingen over de aanvraag van een papieren bewijs.

Ook is het sinds 28 september mogelijk om via een papieren antwoordformulier een bewijs aan te vragen. Dit is inmiddels ruim achttienduizend keer gedaan, vaak met hulp van bibliotheken.

Het aanvragen van een papieren bewijs kan ook via de CoronaCheck-website, als je bent ingelogd via DigiD. Dat is een soort digitaal paspoort waarmee je kunt inloggen op websites van de overheid om persoonlijke zaken te regelen.

Volgens De Jonge was de CoronaCheck-app op 1 november 13,2 miljoen keer gedownload en zijn er in totaal 57 miljoen QR-codes aangemaakt. De CoronaCheck Scanner, waarmee onder andere horeca en musea QR-codes scannen, is bijna 1,8 miljoen keer gedownload.