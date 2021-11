Gameontwikkelaar Activision Blizzard stelt de lancering van schietspel Overwatch 2 en rollenspel Diablo 4 opnieuw uit, zo werd bekendgemaakt tijdens een presentatie over de kwartaalcijfers. Het is niet bekend wanneer de spellen precies uitkomen.

Activision Blizzard noemt "een toename in vrijwillig personeelsverloop" en "het vertrek van een aantal personen binnen het bedrijf" als factoren die hebben bijgedragen aan deze nieuwe vertraging.

Overwatch 2 en Diablo 4 werden in 2019 voor het eerst aangekondigd tijdens Blizzcon, de eigen conferentie van de gameontwikkelaar. Destijds was de verwachting dat de spellen in 2021 zouden uitkomen.

Activision Blizzard, dat ook Call of Duty en World of Warcraft uitgeeft, ligt al maanden onder vuur. Werknemers zeggen dat discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer in stand worden gehouden. Ook zouden vrouwen minder betaald krijgen dan mannen voor dezelfde functies.

Naar aanleiding van deze beschuldigingen ontsloeg de ontwikkelaar in oktober meer dan twintig medewerkers. De Amerikaanse beurswaakhond SEC onderzoekt de manier waarop het bedrijf met de beschuldigingen is omgegaan en heeft verscheidene bestuursleden gedagvaard, onder wie topman Bobby Kotick.

Topvrouw kondigt vertrek aan

Dinsdag kondigde Blizzard-topvrouw Jen Oneal haar vertrek aan. In de blogpost schrijft ze dat ze wil "werken aan diversiteit in videogameontwikkeling" en dat ze dat buiten het bedrijf om wil doen.

Drie maanden geleden ging Oneal samen met Mike Ybarra het bedrijf leiden, na het vertrek van toenmalig directeur J. Allen Brack. Hij kondigde zijn vertrek via e-mail aan, nadat de beschuldigende berichten naar buiten waren gekomen.

Winst gemaakt, ondanks schandalen

Toch heeft Activision Blizzard het derde kwartaal van dit jaar beter gedraaid dan verwacht. Daarmee lijken de schandalen die de ontwikkelaar achtervolgen vooralsnog geen negatief effect te hebben op de resultaten van het bedrijf.

De omzet kwam op bijna 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro) uit. Dat was een jaar eerder nog geen 2 miljard dollar. Daarbij bleef er onder de streep 639 miljoen dollar over, 35 miljoen dollar meer dan een jaar eerder. Ook haalde Diablo 2: Resurrected, een remaster van Diablo 2, volgens Activision Blizzard de hoogste verkoopcijfers ooit voor een nieuw versie van een game van het bedrijf.