Microsofts gaat volgend jaar geanimeerde avatars beschikbaar maken in vergaderapp Teams, zo meldde het techbedrijf dinsdag. Gebruikers kunnen van zichzelf een avatar maken, waarmee hun gezichtsuitdrukkingen op basis van hun stem worden nagebootst.

De nieuwe functie is onderdeel van Mesh for Teams. Mesh is het virtualrealityplatform van Microsoft, dat een virtueel kantoor moet voorstellen en middelen biedt voor teams die op afstand samenwerken. Het Mesh-pakket voor Teams kan gebruikt worden op smartphones, laptops, tablets en diverse vr-headsets.

De avatar moet een alternatief zijn op de profielfoto van de gebruiker. Zo kan een gebruiker die niet op camera kan of wil verschijnen toch 'aanwezig' zijn in een vergadering. De gezichtsuitdrukking van de figuur verandert op basis van de stem van de gebruiker, maar gebruikers kunnen zelf extra gezichtsuitdrukkingen instellen en toevoegen aan de avatar.

Om de avatar nog natuurlijker over te laten komen, wil Microsoft later ook de camera van de gebruiker inzetten om hoofd- en mondbewegingen te verbeteren.

Naast de geanimeerde avatars, biedt Mesh for Teams ook virtuele vergaderzalen aan, waarin het lijkt alsof de gebruikers samen in een ruimte staan.