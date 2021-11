Facebook gaat stoppen met het systeem waarmee gebruikers automatisch herkend kunnen worden in foto's en video's. Dat meldt Facebook-moederbedrijf Meta woensdag in een blogbericht.

Het zogeheten Face Recognition-systeem wordt in de komende weken stopgezet. Het bedrijf zegt dat er "veel bezorgdheid" bestaat over de plaats van gezichtsherkenningstechnologie. Ook hebben autoriteiten nog geen duidelijke regels opgesteld over het gebruik van de systemen. Volgens Meta zijn dat de belangrijkste redenen om voorlopig met de technologie te stoppen.

De gezichtsherkenningsfunctie wordt uitgeschakeld voor mensen die toestemming hebben gegeven dat hun gezicht gedetecteerd mag worden in foto's en video's. Volgens Meta heeft ruim een derde van de dagelijkse Facebook-gebruikers zich voor automatische herkenning aangemeld. Het bedrijf zegt dat de gezichtsprofielen van meer dan een miljard mensen worden gewist.

Het gezichtsherkenningssysteem van Facebook was omstreden. De afgelopen jaren kreeg het veel kritiek, onder meer omdat het mensen verkeerd identificeerde, bijvoorbeeld bij foto's van misdrijven. Ook zouden mensen met een witte huidskleur beter worden herkend dan personen met een donkere huidskleur.