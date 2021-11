Techbedrijf Yahoo is maandag gestopt met het aanbieden van zijn diensten in China. Het bedrijf vindt dat het "zakelijke en juridische klimaat" in het Aziatische land steeds uitdagender wordt.

"Vanwege het steeds uitdagendere zakelijke en juridische klimaat in China zijn onze diensten vanaf 1 november niet meer beschikbaar vanaf het Chinese vasteland", zegt een woordvoerder van Yahoo dinsdag tegen persbureau Reuters. Zo zijn de techwebsites TechCrunch en Engadget, waarvan Yahoo de eigenaar is, niet meer bereikbaar in het land, schrijft The Wall Street Journal.

De aanwezigheid van Yahoo in China is de laatste jaren al steeds meer afgenomen. De Chinese versie van zijn e-maildienst hield op met bestaan in 2013. Twee jaar later sloot het bedrijf zijn onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Peking.

De stap van Yahoo volgt op die van Microsoft, dat eind 2021 stopt met het aanbieden van LinkedIn in China. Microsoft zegt met de aangepaste versie van zijn netwerksite te stoppen vanwege "de strengere eisen van de Chinese overheid".

Dit jaar is China steeds strenger gaan optreden tegen techbedrijven. Sinds maandag geldt er een nieuwe privacywet in het land. Volgens de Chinese overheid moet de wet de online privacy van burgers beter beschermen. Tegelijkertijd dienen de regels als middel om de techsector in China strenger in de gaten te houden.