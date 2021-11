Het reserveringssysteem van de veerbootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen had dinsdag last van een storing. Het systeem was vastgelopen door de grote hoeveelheid websitebezoekers die een tocht probeerden te boeken. De storing is inmiddels verholpen, meldt de reder Holland Norway Lines (HNL).

Alle functionaliteiten werken weer naar behoren, laat HNL aan NU.nl weten. Dit betekent dat mensen weer tochten kunnen boeken via het systeem. Volgens de reder hebben sinds maandag 30.000 bezoekers gebruikgemaakt van de website en het boekingssysteem.

De veerdienst gaat vanaf april drie keer per week vanuit Eemshaven naar Kristiansand varen. De overtocht duurt achttien uur en een retourtje inclusief slaaphut kost 225 euro per persoon. De auto meenemen kost 25 euro extra.