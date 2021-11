Signal heeft gebruikers de mogelijkheid gegeven om spamberichten te rapporteren en te blokkeren, meldt de versleutelde berichtendienst maandag in een blogpost. In tegenstelling tot WhatsApp wordt bij het melden van spam in Signal geen gespreksinhoud doorgestuurd naar de chatdienst.

"Om spam te voorkomen, vertrouwen de meeste online diensten op grootschalige inspectie van de gespreksinhoud om te bepalen wie wat zegt en of dat door de beugel kan", schrijft Jim O'Leary, vicepresident van de techniek-afdeling bij Signal.

Hij wijst onder andere naar WhatsApp, waar gebruikers bij het melden van overlastgevende gebruikers de vier vorige berichten, inclusief afbeeldingen en video's, onversleuteld doorsturen naar moderators van de chatdienst.

Volgens Signal neemt het aantal gebruikers toe en dat maakt de dienst ook aantrekkelijk voor oplichters. Daarom heeft het verschillende wijzigingen doorgevoerd om een drempel op te werpen voor spammers.

Zo kunnen gebruikers niet op linkjes klikken in het eerste gespreksverzoek, waarin zij voor het eerst worden benaderd door de andere gebruiker. Daarnaast is het scherm van het gespreksverzoek vanaf nu voorzien van een rapporteer- en een blokkeerknop.

Ook worden foto's van mensen die niet in het adresboek staan vervaagd. Het vervagen van de profielfoto's moet het moeilijker maken voor oplichters om zich voor te doen als contacten die wel in het adresboek staan. Wanneer de ontvanger de foto aanraakt, wordt deze zichtbaar.