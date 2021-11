Facebook heeft in oktober 937 accounts verwijderd die gelinkt zijn aan de Nicaraguaanse overheid en de partij van president Daniel Ortega, schrijft persbureau AP maandag. Volgens moederbedrijf Meta "manipuleerden de accounts het publieke debat" rond de presidentsverkiezingen in het Midden-Amerikaanse land.

Het bedrijf zegt dat de zogenoemde trollenfabriek is opgezet na massale protesten tegen de regering in 2018. De accounts verspreidden negatieve berichten over leden van de oppositie en prezen de regering. Sommige van de accounts deden zich voor als studenten van een Nicaraguaanse universiteit, die de kern vormen van de protesten tegen de overheid.

Het netwerk van accounts werd beheerd vanuit de kantoren van de Nicaraguaanse postdienst. Ook werden "aanvullende kleinere clusters van nepaccounts beheerd vanuit andere regeringskantoren, waaronder het hooggerechtshof en het Nicaraguaanse instituut voor sociale zekerheid", aldus Facebook.

Ook zijn er 140 pagina's, 24 groepen en 363 Instagram-accounts verwijderd wegens het schenden van de regels.

Eerlijkheid van verkiezingen wordt betwist

In Nicaragua worden op 7 november verkiezingen gehouden, waarbij Ortega voor een vierde opeenvolgende ambtstermijn gaat. De eerlijkheid van de verkiezingen wordt echter betwist vanwege de arrestaties van critici en zeven tegenstanders uit de oppositie.

De president is in mei begonnen met het arresteren van bijna elke publieke figuur die het openlijk oneens met hem was, inclusief mensen die aan zijn kant vochten tijdens de revolutie van 1979. Familieleden van 155 politieke gevangenen hebben in een verklaring gezegd dat hun dierbaren in de gevangenis aan "mishandeling en marteling" zijn blootgesteld.

Ongeveer 140.000 Nicaraguanen zijn hun thuisland ontvlucht sinds de regering hard optreedt tegen de protesten, die in 2018 begonnen. Volgens de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens kwamen in dat jaar minstens 325 mensen om bij confrontaties tussen burgers en regeringstroepen in Nicaragua.