WhatsApp werkt aan een functie die het mogelijk moet maken verzonden berichten te verwijderen voor iedereen, zonder dat hier een tijdslimiet aan verbonden is. Dat blijkt uit een nieuwe bètaversie van de app, die is ingezien door WABetaInfo.

Het is al mogelijk om een verzonden bericht voor jezelf en degene naar wie het bericht is gestuurd te verwijderen. Als een gebruiker een bericht in de chatdienst ingedrukt houdt, dan verschijnt de optie om het bericht te verwijderen.

Er geldt echter een tijdslimiet van 4.096 seconden na het verzenden van het bericht. Wanneer deze tijdslimiet is verstreken, dan kan het verzonden bericht niet meer worden verwijderd voor degene naar wie het gestuurd is.

In de nieuwe versie van WhatsApp is deze limiet verdwenen en kunnen berichten altijd worden verwijderd, ongeacht de periode die verstreken is sinds het sturen van het chatbericht.

De versie van WhatsApp die de nieuwe mogelijkheid bevat, is momenteel nog in ontwikkeling. Het is niet duidelijk of en wanneer de functie wordt uitgerold voor alle gebruikers van de chatdienst.