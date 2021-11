NASA heeft de lancering van de bemande Falcon 9-raket naar ruimtestation ISS opnieuw uitgesteld, laat het ruimteagentschap maandag weten op zijn website. Dat heeft het gedaan omdat een crewlid als gevolg van "een medisch probleem" nog niet meekan.

De lancering zou eerst zondag plaatsvinden, maar kon door slecht weer niet doorgaan. Toen werd de lancering opgeschoven naar woensdag. Door de ziekte van het crewlid is de Crew-3-missie naar ruimtestation ISS opnieuw vertraagd. De eerstvolgende mogelijkheid om de Falcon 9-raket te lanceren is op zaterdag.

Het is niet bekend waaraan het crewlid lijdt, maar volgens NASA gaat het niet om een medisch noodgeval en is het niet gerelateerd aan het coronavirus.

De crew, die uit drie Amerikanen en een Duitser bestaat, zal een half jaar op het ISS verblijven. De Crew-3-missie is de vijfde bemande missie van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.

Het is de eerste keer sinds 1990 dat een lancering om deze reden niet kan doorgaan. De spaceshuttle Atlantis bleef toen aan de grond nadat was gebleken dat missieleider John Creighton ziek was. De lancering van de shuttle vond drie dagen later alsnog plaats.