Facebook-klokkenluider Frances Haugen heeft maandag tijdens de techconferentie Web Summit gezegd dat ze vindt dat haar voormalige baas Mark Zuckerberg moet aftreden als topman van Meta (vroeger bekend als Facebook).

Haugen zei dat Zuckerberg "verandering moet toestaan, in plaats van geld moet besteden aan rebranding". Hiermee verwees ze naar de naamsverandering van het moederbedrijf van het socialemediaplatform Facebook die vorige week is bekendgemaakt.

Volgens Zuckerberg staat de naam Meta voor de aankomende metaverse van het bedrijf. Daarin wil hij een miljard mensen met elkaar verbinden. Die metaverse is een virtualrealitywereld waarin sociale media, spellen en webwinkels samenkomen, zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te verlaten.

"Ik denk dat de kans klein is dat het bedrijf verandert zolang Zuckerberg de CEO is", zei Haugen, die antwoord gaf op de vraag of zij vindt dat de topman moet opstappen. "Misschien is het een kans voor iemand anders om het stokje over te nemen. Facebook zou sterker zijn met iemand die bereid is zich te richten op veiligheid."

Ook vindt de klokkenluider dat de naamsverandering en de focus op de metaverse geen zin hebben. Haugen is van mening dat de huidige problemen, zoals de verspreiding van desinformatie via Facebook, eerst nog moeten worden aangepakt.

De aankondiging van Facebook kwam kort na de onthulling van de Facebook Files. Die uitgelekte documenten onthulden dat het bedrijf waarschuwingen voor de schade die het platform wereldwijd aanricht in de wind slaat.

Zo zou Facebook er tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar voor hebben gezorgd dat enkele beveiligingsmaatregelen werden uitgeschakeld. Dat zou hebben bijgedragen aan de bestorming op het Capitool in Washington.