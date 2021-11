Bij Defensie zouden maandenlang waarschuwingen over het op grote schaal verzamelen van data van burgers zijn genegeerd. Ondanks waarschuwingen van de ambtelijke top, militaire inlichtingendienst MIVD en juristen, ging het verzamelen door de Landmacht door, schrijft NRC dinsdag. De krant kreeg inzage in honderden e-mails en documenten na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Vorig jaar november meldde NRC dat de Nederlandse krijgsmacht sinds het begin van de corona-uitbraak op grote schaal data verzamelde over de Nederlandse samenleving. Zij plaatsten die data in een computersysteem om een volgende maatschappelijke onrust te kunnen voorspellen.

Militairen verdiepten zich maandenlang in maatschappelijke groepen zoals Viruswaarheid en de 'Gele Hesjes'. Ook blijkt nu dat boerenprotestgroep Farmers Defence Force in de gaten werd gehouden, meldt NRC.

Defensie mag niet, zoals de politie, onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens uit open bronnen verzamelen. Uit de documenten van de krant zou blijken dat toenmalig minister Ank Bijleveld (CDA) al in augustus 2020 op de hoogte was gesteld van de serieuze (juridische) bezwaren met het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Pas drie maanden later, nadat het bestaan van de landmachteenheid publiekelijk bekend werd, legde Bijleveld het LIMC stil.

Volgens NRC waren er al voor de oprichting van het LIMC in maart 2020 twijfels bij juristen. De krant citeert een topambtenaar van Defensie, die schrijft dat de landmachttop "juristen heeft overruled" en "op de ingeslagen weg is doorgegaan". Een jurist zei over het LIMC: "De juridische basis voor een dergelijke inzet is flinterdun, en dat is optimistisch uitgedrukt."

Het is volgens het NRC omstreden dat een krijgsmacht op eigen grondgebied onderzoek doet naar de eigen bevolking. Defensie liet vorig jaar weten dat de eenheid geen regels heeft overtreden. Een privacyfunctionaris, die in opdracht van de minister onderzoek deed naar het LIMC, concludeerde echter dat er wel privacyregels waren geschonden.