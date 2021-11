Amazon is van plan om eind 2022 de eerste twee prototypen van zijn Project Kuiper-satellieten te lanceren, zo blijkt uit ingediende documenten van het bedrijf bij luchtvaartautoriteit FCC. Satellieten die onderdeel zijn van Project Kuiper moeten mensen op afgelegen gebieden van breedbandinternet gaan voorzien.

Uiteindelijk is Amazon van plan om 3.236 satellieten te lanceren en in een lage baan om de aarde te brengen. Samen vormen ze een netwerk dat internet moet bieden aan gebieden waar het lastig is om traditionele internetverbindingen aan te leggen. Daarmee lijkt het op StarLink, het internetproject van SpaceX dat al met meer dan zeventienhonderd satellieten werkt.

De eerste satellieten van Amazon zijn prototypes en heten KuiperSat-1 en KuiperSat-2. Ze worden op de nieuwe RS1-raket gelanceerd, gemaakt door ruimtevaartstart-up ABL Space Systems uit Californië. Dat bedrijf heeft nooit eerder een raket naar de ruimte gebracht.

De experimentele raket is vrij klein en daarom geschikt om twee satellieten te lanceren, zegt Amazon tegen The Verge. Uiteindelijk zullen grotere Atlas V-raketten van de United Launch Alliance (een samenwerking tussen Boeing en Lockheed Martin) ervoor zorgen dat er nog meer satellieten van Amazon de lucht in gaan.

Tien minuten testen

De twee testsatellieten worden naar 590 kilometer boven de aarde gebracht. Op die hoogte wordt de communicatie- en netwerktechnologie getest die ook in de uiteindelijke versies van de satellieten aanwezig is.

Tijdens de test zijn de satellieten verbonden met vier ontvangstmasten en een grondstation in Texas. Elke keer dat de satellieten overvliegen is de verbinding tien minuten lang te testen. Na de test zullen de satellieten terug in de aardse atmosfeer storten, waar ze volledig opbranden.

Amazon werkt samen met experts in de ruimtevaartindustrie om te zorgen dat de satellieten zo min mogelijk in de weg zitten in het uitzicht van astronomen, die vanaf de aarde onderzoek doen naar het ontstaan van het heelal.

Amazon kondigde Project Kuiper in 2019 aan. Het project is vernoemd naar de Nederlandse astronoom Gerard Kuiper (1905-1973). De Kuipergordel, een gebied vol uit ijs bestaande objecten achter Neptunus, is naar hem vernoemd. Kuiper ontdekte ook Nereïde, een van de veertien bekende manen van de planeet.