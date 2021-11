MediaMarkt gaat het gebruik van vingerafdrukscanners voor werknemers uitfaseren. Dat meldt de elektronicaketen aan NU.nl nadat vakbond FNV het bedrijf eerder op maandag opriep te stoppen met het gebruik van die scanners. Werknemers van MediaMarkt moeten hun vingerafdruk laten scannen om op bepaalde plekken in de winkel te komen.

FNV vindt dat de noodzaak voor het afnemen van vingerafdrukken bij werknemers ontbreekt. De vakbond pleit voor andere manieren om afgeschermde plekken binnen de winkels te beveiligen, zoals een druppel of een pasje. "Dat heeft MediaMarkt in het verleden ook gebruikt en maakt geen inbreuk op de privacy van de werknemer", zegt Onur Erdem, bestuurder van FNV Handel, tegen NU.nl.

"Het moet toch niet gekker worden? We hebben het hier over de MediaMarkt, niet over een kerncentrale of het hoofdkwartier van de geheime dienst", schreef Erdem eerder in een bericht over de veiligheidsmaatregel bij de winkelketen.

Ook zou de MediaMarkt niet toelichten hoe de vingerafdrukscans van zijn werknemers worden bewaard. Daarom moet er snel een einde komen aan de veiligheidsmaatregel, vindt de FNV-bestuurder. "Er werken veel jongeren bij het bedrijf die niet weten wat hun rechten zijn op het gebied van privacy. Die moeten beschermd worden."

MediaMarkt laat in een reactie aan NU.nl weten te zullen stoppen met het gebruik van vingerafdrukscanners voor medewerkers. "Het beleid om van specifieke medewerkers vingerafdrukken te verzamelen was er uitsluitend op gericht om essentiële beveiligingsrisico's te beperken", zegt een woordvoerder. "In het verleden bleek dat het gebruik van andere beveiligingsmaatregelen nog altijd risico's met zich meebrengt, zoals verlies van de toegangspas en de mogelijkheid dat de toegangspas aan een onbevoegde wordt gegeven. Toch zal MediaMarkt het gebruik van vingerafdrukken van medewerkers staken."

De winkel zegt grote waarde aan de privacy van zijn medewerkers te hechten. "Zo zijn de gegevens benodigd voor de vingerscan altijd centraal bewaard in een speciaal daarvoor ingericht en beveiligd softwaresysteem en worden gegevens automatisch verwijderd zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor het beveiligingsdoel."

Bedrijven mogen niet zomaar om vingerafdrukken vragen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt tegen NU.nl dat zij niet ingaat op individuele gevallen. Wel zegt de instantie dat biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk, bijzondere persoonsgegevens zijn. Een organisatie mag alleen bijzondere persoonsgegevens gebruiken als daarvoor in de wet een uitzondering is. Anders moet de organisatie alternatieven aanbieden en haar werknemers op die alternatieven wijzen.

De AP heeft vorig jaar een boete van 725.000 euro opgelegd aan een bedrijf dat vingerafdrukken van werknemers scande. Het bedrijf gebruikte een vingerscan om werktijden te registreren, maar overtrad daarmee de privacywet. Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat. Een rechter bepaalde dat de AP de naam van het bedrijf niet openbaar mag maken.

Eind 2019 bleek al dat verschillende winkels zouden stoppen met het gebruik van een vingerscan voor personeel, zoals de supermarkten Dirk en DekaMarkt.