In China geldt vanaf vandaag een nieuwe wet die de online privacy van mensen beter moet beschermen. Tegelijkertijd dient de wet als middel om de techsector in het Aziatische land strenger in de gaten te houden.

De privacywet werd in augustus aangenomen en zegt dat de behandeling van persoonsgegevens beperkt moet blijven tot een "duidelijk en redelijk" doel.

De wet stelt voorwaarden vast waaronder bedrijven persoonsgegevens mogen verzamelen, zoals het verkrijgen van toestemming van de betrokkene. Ook zijn in de nieuwe regels richtlijnen opgenomen voor de bescherming van gegevens wanneer deze naar het buitenland worden doorgegeven.

Bedrijven die de regels overtreden, krijgen een waarschuwing en moeten hun dataverzameling staken. De Chinese autoriteiten kunnen ook "onwettige inkomsten" in beslag nemen, schrijft de Hongkongse privacywaakhond PCPD.

Bedrijven die in overtreding zijn en geen gehoor geven, kunnen beboet worden tot 1 miljoen yuan (130.000 euro). De persoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de wet binnen het bedrijf kan een boete krijgen tussen de 10.000 yuan en 100.000 yuan.

Voor "ernstige" gevallen deelt de Chinese overheid boetes uit die kunnen oplopen tot 50 miljoen yuan of 5 procent van de jaaromzet van het bedrijf in het voorgaande fiscale jaar. Bovendien kan de overheid de bedrijven dwingen hun activiteiten te staken of hun bedrijfsvergunningen intrekken.