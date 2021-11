Het populaire schietspel Fortnite is vanaf 15 november niet meer te spelen in China. Vanaf vandaag kunnen er geen nieuwe accounts meer worden aangemaakt en twee weken later gaan de servers van het spel uit de lucht. Dat schrijft moederbedrijf Epic Games in een verklaring.

Waarom het gamebedrijf stopt met het aanbieden van Fortnite in China is niet duidelijk. Op vragen van technologiewebsite CNET wilde Epic Games vooralsnog niet reageren.

China kent strenge regels voor gamebedrijven. De versie van Fortnite die tot nu toe beschikbaar was in het land is aangepast om aan deze regels vanuit de overheid te voldoen. Zo zijn bepaalde symbolen zoals doodskoppen uit de game gehaald en kunnen spelers maar drie uur achter elkaar spelen.

Na deze tijdslimiet zijn vervolgens geen punten meer te verdienen. Spelers krijgen een melding dat ze lang spelen en dat het tijd wordt om te gaan studeren. Ook de munteenheid in Fortnite, de zogenoemde V-Bucks, zijn niet aanwezig in de Chinese versie van het spel.

De sluiting van de Fortnite-servers komt na een periode waarin China harder optreedt tegen gamers en gamebedrijven in het land. Zo mogen kinderen in het land maar drie uur per week gamen en zijn seks en geweld in games sinds kort verboden. Om toe te zien op deze regels hanteren gamebedrijven strenge maatregelen.

Kinderen mogen 's nachts niet gamen en hun identiteit wordt gecontroleerd met gezichtsherkenning. Ook mogen ze geen tot weinig in-gameaankopen doen en zijn spelers verplicht zich te identificeren bij het aanmaken van accounts voor games.