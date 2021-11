Facebook, YouTube, Snapchat en Twitter hebben gezamenlijk 9,85 miljard dollar (8,52 miljard euro) verloren na de invoering van het nieuwe privacybeleid van Apple eerder dit jaar. Dat schrijft de Financial Times zondag op basis van eigen onderzoek.

Sinds de komst van iOS 14.5 in april kunnen gebruikers zelf bepalen welke bedrijven hen mogen volgen om data te verzamelen. Dit kunnen ze aangeven in hun privacyinstellingen.

Daarnaast moeten bedrijven uitdrukkelijke toestemming hebben van de gebruiker om zijn data te verzamelen. De bedrijven gebruiken die data om een profiel van een persoon samen te stellen en een beeld te schetsen van zijn of haar interesses. Die profielen zijn vaak bedoeld om gerichte advertenties voor te schotelen.

Volgens het onderzoek van de Financial Times heeft Facebook het meeste geld verloren in vergelijking met andere platforms. Dit komt door de omvang van het platform, dat in september gemiddeld 1,9 miljard dagelijkse gebruikers had. Facebook zou door het nieuwe beleid rond 7 miljard euro aan winst hebben misgelopen in het afgelopen half jaar.

Daarna volgt Snapchat, omdat de reclame van dat bedrijf voornamelijk gebonden is aan smartphones. Dit komt doordat Snapchat geen desktopversie van zijn app heeft.

Twitter is minder hard geraakt door het beleid van Apple, omdat het platform niet volledig afhankelijk is van trackingsoftware om passende reclames te maken. Ook is de schade beperkt gebleven bij Alphabet, het moederbedrijf van YouTube en Google. Het bedrijf heeft gebruikersgegevens van Google-accounts en vindt het niet nodig om gebruikers te volgen in apps van derden, zegt het financieel hoofd van Alphabet, Ruth Porat.