De storing bij onlinegameplatform Roblox is opgelost. Het bedrijf liet aan het begin van de nacht op Twitter weten dat Roblox overal weer online is. Het Amerikaanse platform, dat vooral populair is onder jonge kinderen, kampte twee dagen met een storing. Zondag meldde het bedrijf dat het onderliggende probleem van de storing was gevonden.

Wat het probleem precies was, is niet bekend. Het zou in ieder geval niets te maken hebben met bepaalde reclames op het platform. Op de storingswebsite Allestoringen.nl meldden Nederlanders vooral problemen te hebben met inloggen.

Via Roblox kunnen spelers zelf games programmeren en games spelen die door andere gebruikers zijn gemaakt. Het bedrijf telt naar eigen zeggen meer dan 43 miljoen dagelijks actieve gebruikers. In januari kondigde het gameplatform aan naar de beurs in New York te gaan.