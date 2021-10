Na bijna 25 jaar kunnen Duitsers eindelijk de games GoldenEye 007 en Blood Rayne 1 & 2 spelen. Het verbod op de gewelddadige games is opgeheven.

GoldenEye 007 is een schietspel dat al in 1997 voor Nintendo 64 werd uitgebracht. Alleen in Duitsland kwam het spel nooit uit omdat het schadelijk voor kinderen zou zijn. In Duitsland mocht de game daarom 25 jaar lang niet worden verkocht. Ook mocht er geen reclame voor worden gemaakt.

Hoewel de termijn van 25 jaar nog niet volledig voorbij is, is het verbod nu toch opgeheven. Dat is mogelijk te danken aan een verzoek van vermoedelijk Nintendo of een Nintendo-medewerker, meldt de site Videogameschronicle.

Twee andere games die ook van de verboden lijst zijn verwijderd, zijn Blood Rayne 1 & 2. Van deze games is al bekend dat er op 18 november een nieuwe versie wordt uitgebracht. Over GoldenEye 007 wordt gespeculeerd dat er mogelijk een Nintendo Switch-versie zal verschijnen.