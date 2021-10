Een aantal Nederlanders die bellen via het T-Mobile netwerk, hebben dit weekeinde vanuit het niets sms-berichten ontvangen waarin hun provider ze welkom heet in het buitenland, terwijl ze gewoon in Nederland zijn.

Uit berichten op social media blijkt dat het gaat om klanten van T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel. De webcare-afdeling van T-Mobile bevestigt de storing en meldt dat er druk wordt gezocht naar de oorzaak.

Mogelijk zijn de vreemde sms-berichten verstuurd als gevolg van werkzaamheden, verklaart een woordvoerder van T-Mobile tegenover Tweakers.net.

Klanten hoeven zich volgens het telecombedrijf geen zorgen te maken. Hoewel de sms-berichten verwarrend kunnen zijn, mogen ze gewoon genegeerd worden.