Amazon wil het aantal datacentra in Europa uitbreiden en heeft plannen ingediend voor de bouw van twee nieuwe datacentra in de Ierse hoofdstad Dublin. Dat schrijft The Sunday Times zondag.

Vastgoedbedrijf Colliers Properties heeft namens Amazon Data Services Ireland een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeenteraad van Dublin voor de bouw van twee datacentra van respectievelijk 12.875 vierkante meter en 1.455 vierkante meter.

Het is nog niet zeker of de bouw van de datacentra kan doorgaan. De Ierse netbeheerder EirGrid houdt de sector goed in de gaten vanwege het groeiende stroomverbruik.

Op dit moment nemen datacentra in Ierland nog ongeveer 11 procent van het totale stroomverbruik voor hun rekening. Geschat wordt dat het aandeel in het stroomverbruik in 2030 zal zijn gestegen tot 25 procent.

Amazon wil het stroomverbruik van de twee nieuw geplande datacentra compenseren met drie windmolenparken in Donegal, Galway en Cork.

Amazon heeft de datacentra nodig voor het leveren van clouddiensten met Amazon Web Services.