Marvel heeft vrijdag een nieuwe game aangekondigd. Voormalig Uncharted-regisseur en schrijver Amy Hennig gaat met haar nieuwe bedrijf Skydance New Media de ontwikkeling van het spel leiden.

Het gaat om een nieuwe blockbustergame in het actie-avontuurgenre met een volledig nieuw verhaal. Het moet een "vernieuwende samenkomst van games, films en televisie" worden, schrijft Hennig in een verklaring op de website van Skydance New Media.

Meer details over de game zijn nog niet bekendgemaakt. Hennig schrijft dat in het spel verschillende "helden van wie mensen houden" zullen voorkomen, maar om welke Marvel-personages het precies gaat, is nog onduidelijk.

De nieuwe Marvel-game is het eerste spel dat door de nieuwe studio wordt ontwikkeld. Skydance New Media bestaat sinds 2019 en is onderdeel van Skydance Media. Dat bedrijf focust zich vooral op filmproducties.

Wanneer de nieuwe Marvel-game moet verschijnen, is nog niet bekend.