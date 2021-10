Op een telefoonwinkel van KPN in Amstelveen is vrijdagochtend een gewapende overval gepleegd. De regio Amsterdam kampt al langer met overvallen op telefoonwinkels.

De overval vond rond 11.30 uur plaats op het Binnenhof. Niemand raakte gewond. Volgens de politie zijn er inmiddels twee verdachten opgepakt. "Op verschillende plaatsen zijn goederen aangetroffen die mogelijk verband houden met de overval", schrijft de politie op Twitter.

De regio Amsterdam kampt momenteel met een reeks overvallen op telefoonwinkels. Providers KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile haalden daarom al eerder smartphones weg uit verschillende winkels in Amsterdam. KPN besloot ook een winkel aan het Bijlmerplein in Amsterdam te sluiten.

Het is nog onduidelijk of de verdachten van het incident in Amstelveen ook betrokken zijn geweest bij eerdere overvallen in Amsterdam. Een politiewoordvoerder bevestigt dat daar onderzoek naar wordt gedaan, maar kan er verder nog niets over kwijt.