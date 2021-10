Door een storing bij overheidsdienst Justis moeten zo'n 60.000 mensen wachten op een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat bevestigt het ministerie van Justitie vrijdag na berichtgeving door de NOS. Al twee weken lang is het niet mogelijk om een VOG aan te vragen.

De storing is naar verwachting deze week nog niet opgelost. De oorzaak van de storing zou een softwarefout zijn. Een cyberaanval wordt door Justis uitgesloten.

Een VOG hebben werknemers onder meer nodig om bij hun nieuwe werkgevers aan te tonen dat zij geen strafrechtelijk verleden hebben. "Ook raakt de storing vrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen en waarvan de organisatie een VOG verlangt", schrijft demissionair minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief. Volgens hem is het aan sectoren en organisaties zelf "om te beoordelen of de situatie tot acute problemen leidt" en of daar maatregelen voor nodig zijn.

In een normale situatie vragen dagelijks vijfduizend mensen het document aan. Het ministerie verwacht een inhaaleffect zodra de dienst weer werkt. "Justis treft maatregelen om te zorgen dat deze golf van VOG-aanvragen zo snel mogelijk behandeld kan worden", aldus Dekker. "Er moet echter nog steeds rekening gehouden worden met vertraging in de afhandeling."