Twaalf vermeende leden van een wereldwijd netwerk van cybercriminelen zijn opgespoord dankzij een internationale operatie, waaraan onder meer de Nederlandse politie en justitie meewerkten. Het netwerk voerde aanvallen met gijzelsoftware (ransomware) uit op kritieke infrastructuur, zoals overheden en multinationals over de hele wereld.

Er zou onder meer een aanval op een in Rotterdam gevestigde multinational hebben plaatsgevonden. De naam van dat bedrijf is niet bekendgemaakt.

De aanvallen van de criminele organisatie hebben vermoedelijk meer dan achttienhonderd slachtoffers in 71 landen gemaakt. Dinsdag vonden in Oekraïne en Zwitserland doorzoekingen van woningen van verdachten plaats.

"Het merendeel van deze verdachten wordt door Europol beschouwd als grote criminelen die in meerdere onderzoeken voorkomen", schrijft de politie. De verdachten zijn nog op vrije voeten. In een later stadium in het onderzoek wordt gekeken wat er met ze gaat gebeuren.

Bij de doorzoekingen is meer dan 52.000 dollar (bijna 45.000 euro) aan contant geld in beslag genomen, evenals vijf luxe voertuigen, dure horloges en gegevensdragers als telefoons en laptops. Bij een eerste onderzoek daarvan zijn sporen gevonden die duiden op het verspreiden van ransomware en de criminele infrastructuur die achter die verspreiding zit, meldt de politie.

Een aantal van de verdachten hield zich volgens de politie bezig met het binnendringen van IT-netwerken met behulp van bijvoorbeeld gestolen toegangsgegevens en phishingmails. Anderen verkenden het netwerk en zochten naar zwakke plekken, terwijl weer anderen ransomware verspreidden.

Na een ransomwareaanval ontving een slachtoffer een bericht waarin betaling in bitcoins werd geëist in ruil voor decoderingssleutels. Een aantal verdachten zou de buit hebben witgewassen.

Onderzoek na aanval op Rotterdamse multinational

Het onderzoek in Nederland begon in 2019, met de aangifte van de in Rotterdam gevestigde multinational. De Nederlandse politie en justitie probeerden vervolgens de criminele samenwerkingsverbanden achter de aanvallen in kaart te brengen.

Bij de operatie waren ook de Noorse, Franse, Schotse, Oekraïense, Duitse en Zwitserse politie, het Franse OM, de FBI en United States Secret Service, de Britse National Crime Agency, Europol en Eurojust betrokken. In totaal 55 buitenlandse rechercheurs reisden af naar Oekraïne om de lokale politie tijdens de actiedag te helpen, onder wie vier Nederlandse digitaal specialisten.