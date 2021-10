Meta, het bedrijf dat voorheen bekendstond als Facebook, werkt volgens Bloomberg aan een smartwatch met een camera aan de voorkant. Het persbureau deelt vrijdag ook een uitgelekte foto van het horloge.

The Verge meldde in juni al dat Meta van plan is om volgend jaar een smartwatch op de markt te brengen. Volgens de website krijgt het horloge twee camera's. De camera aan de voorkant is geschikt om mee te videobellen, de camera aan de achterkant is bedoeld om foto's en video's mee te maken.

Op de foto van Bloomberg is te zien dat het horloge rond is. De camera op de voorkant zit aan de onderkant van de smartwatch. Of het ontwerp al definitief is, is onduidelijk. Meta heeft het horloge nog niet officieel aangekondigd.

Het is de bedoeling dat gebruikers door de mogelijkheden van de smartwatch meer gebruikmaken van Meta-diensten. Zo zouden ze hun fitnessactiviteiten kunnen delen met hun vrienden op Facebook. Ook zouden ze contact kunnen onderhouden met een persoonlijke trainer via bijvoorbeeld Messenger, meldde The Information eerder.